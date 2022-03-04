شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: التحقيق مع عمر كمال خلال أيام ومينفعش يهزر معانا على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف هانى شاكر: مينفعش تهزر مع نقيب المهن الموسيقية أو أى أحد من الاعضاء على السوشيال ميديا، وما حدث اساءة واسمي لا يوضع في هزار معاك ومع اصحابك.
وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذى يقام بمحافظة قنا، وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .
وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدا ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية فى الترويج للحضارة المصرية بكل مفرداتها.