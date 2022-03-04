شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: التحقيق مع عمر كمال خلال أيام ومينفعش يهزر معانا على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على الأزمة الأخيرة التي تعرض لها مطرب المهرجانات عمر كمال ووقفه عن الغناء، قائلا في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه من المقرر أن يتم التحقيق معه خلال أيام، وذلك لما فعله من إساءة للنقابة في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضاف هانى شاكر: مينفعش تهزر مع نقيب المهن الموسيقية أو أى أحد من الاعضاء على السوشيال ميديا، وما حدث اساءة واسمي لا يوضع في هزار معاك ومع اصحابك.

وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذى يقام بمحافظة قنا، وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدا ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية فى الترويج للحضارة المصرية بكل مفرداتها.