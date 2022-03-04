شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ومحمد جمعة يغنيان "دايرة الرحلة" من كواليس دايما عامر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى شعبان، عن فيديو جديد من كواليس تصوير مسلسل "دايما عامر" المقرر عرضه خلال موسم رمضان القادم 2022، حيث ظهر مع الفنان محمد جمعة، وهما يغنيان ويرقصان على أغنية "دايرة الرحلة" للفنان النوبى الكبير أحمد منيب والذى غناها أيضا الكينج محمد منير.

ونشر شعبان، الفيديو عبر حسابه على تيك توك، صحبه بتعليق: "عيون مرة تباعد.. خطاوى مرة تعاند، من كواليس دايما عامر، رمضان2022، قريبا إن شاء الله".

@mostafashabanofficiall عيون مره تباعد .. خطاوى مره تعاند. من كواليس #دايما_عامر #رمضان_کریم #رمضان٢٠٢٢ #قريبا ♬ الصوت الأصلي - MostafaShaban

ويطل النجم مصطفى شعبان، على جمهوره فى السباق الرمضانى المقبل، من خلال مسلسل "دايماً عامر"، الذى يناقش مشاكل التعليم فى مصر من خلال مدرسة تسمى "رؤية" ويضع حلول لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب.



محمد جمعة ومصطفى شعبان

ويجسد النجم مصطفى شعبان، شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، وحلال العُقد فيها، حيث يعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحا سويا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدى الهوارى.























