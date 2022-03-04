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شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يبدأ حفل مهرجان دندرة بأغنية "بلدي" ويعلق: جاي النهاردة علشان أسعدكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال أثناء وقوفه على خشبة المسرح ان مهرجان دندرة يقام في أحسن محافظة التي تتميز بطيبة شعبها وأنا جاي النهاردة علشان أسعدكم وأقدم كل اللي نفسكم فيه.
وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذى يقام بمحافظة قنا، وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .
وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدا ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية فى الترويج للحضارة المصرية بكل مفرداتها.