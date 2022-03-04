هاني شاكر يبدأ حفل مهرجان دندرة بأغنية "بلدي" ويعلق: جاي النهاردة علشان أسعدكم

القاهرة - سامية سيد -

وقال أثناء وقوفه على خشبة المسرح ان مهرجان دندرة يقام في أحسن محافظة التي تتميز بطيبة شعبها وأنا جاي النهاردة علشان أسعدكم وأقدم كل اللي نفسكم فيه.

وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذى يقام بمحافظة قنا، وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .