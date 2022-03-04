شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يلتقى بالملحن محمد يحيى فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النجم الكبير عمرو دياب بالملحن محمد يحيى فى دبى، وذلك بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، ونشر يحيى صورة تجمعه بالهضبة فى مطعم ناموس بدبى، وعلق عليها قائلا: خلينا ننبسط من دبى ناموس مع الهضبة.

وكان عمرو دياب قد أعلن مؤخرا عن تعاونه مع تطبيق أنغامى فى خطوة جديدة بحيث سيتيح التطبيق أعمال عمرو دياب الفنية التى أنتجتها شركة "ناي" وستنتجها مستقبلا حصريا ومجانا عبر التطبيق.

وكان النجم عمرو دياب قد أعلن توقيعه شراكة حصرية مع منصة أنغامى، لبث أغانيه التى تنتجها شركته "ناى فور ميديا"، وجميع إصداراته المقبلة من الأغانى حصرياً عبر المنصة التى يستخدمها أكثر من 75 مليون مستخدم، ليتضح حل اللغز الذى شغل الجميع على مدار الأيام الماضية، بعدما قام الهضبة بإخفاء ألبوماته الغنائية، التى أنتجتها شركته "ناى" من قناته الرسمية على يوتيوب.