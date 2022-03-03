مليون مشاهدة في أيام.. ديانا حداد تحصد النجاح مع “سيد الحمقى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية الفنانة ديانا حداد الجديدة “سيد الحمقى” أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

وكانت ديانا حداد قد تصدّرت “الترند” في السعودية والإمارات والخليج، وعدد من البلدان العربية، بعدما أصدرت كليب أغنية “سيد الحمقى”. وتلقت ديانا العديد من التعليقات التي عبّر من خلالها المتابعون عن إعجابهم بالعمل.

أغنية “سيد الحمقى” من كلمات محمد القاسمي، وألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، تنتمي إلى الأغنيات الكلاسيكية، وقدمتها ديانا حداد بإحساس مرهف وجرأة عالية. أمّا الكليب فحمل توقيع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد.

يذكر أن ديانا حداد أصدرت العمل تحت إشراف حلمي بشير مدير أعمالها، وتولت إنتاجه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.