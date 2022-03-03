إيراداته لم تتخطَ 9 دولارات.. رفع فيلم “معالي ماما” من دور العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تراجع يكاد يكون غير مسبوق، لم يحقق فيلم “معالي ماما” إلا 130 جنيها مصريا فقط حوالي (9 دولارات) يوم الثلاثاء الماضي في دور العرض.

وأدى تراجع إيرادات هذا الفيلم إلى رفع هذا الفيلم من دور العرض، واستمر عرضه قرابة الـ3 أسابيع واكتفى بإجمالي 217 ألف جنيه فقط، وفق ما أشار موقع “المصري اليوم”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

فيلم “معالي ماما” بطولة بشري ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور.