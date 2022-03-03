فيسبوك تغلق هذا التطبيق خلال أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حاولت شركة فيسبوك العودة إلى جذورها كشبكة اجتماعية تركز على الكلية مع إطلاق Campus في خريف 2020، وهو قسم خاص داخل التطبيق كان متاحًا لأولئك الذين لديهم عنوان بريد إلكتروني ينتهي بلاحقة @edu فقط.

مع ذلك، لم تنجح المبادرة، حيث تنبه الشركة المستخدمين الآن بأن Campus يغلق بالكامل في 10 مارس.

ومن خلال رسالة داخل التطبيق، تعلم الشركة المستخدمين بأن الإصدار التجريبي من Campus يتم إغلاقه ويتم حذف حسابات Campus والمجموعات والمنشورات والبيانات الأخرى.

فشلت في جذب الطلاب

فيما أشارت الرسالة إلى أنه قبل إيقاف تشغيل Campus، يتمكن المستخدمون من عرض بياناتهم وتنزيلها باستخدام أداة تصدير.

وقدمت فيسبوك Campus في الأصل كوسيلة لجعل الشبكة الاجتماعية جذابة للشباب من خلال توفير مكان خاص لطلاب الجامعات حيث يمكنهم التواصل مع زملائهم في الفصل والانضمام إلى المجموعات والتعرف على الأحداث القادمة والحصول على التحديثات من الإدارة، والدردشة مع الآخرين.

ومع وصول جائحة فيروس كورونا، كان هناك أيضًا شعور بأن فيسبوك يمكن أن تستفيد من انتقال العديد من الطلاب إلى التعلم الافتراضي لدفع تبني شبكة الكلية عبر الإنترنت.

مع ذلك، لم يتم تقديم Campus كتطبيق منفصل، وكان يمكن الوصول إليه من قسم “المزيد” جنبًا إلى جنب مع أقسام فيسبوك الأخرى، مثل Watch والألعاب والأخبار وغيرها.

فيسبوك تنهي محاولتها

حاولت فيسبوك تسويق الميزة عبر منصتها، ولاحظ أحد مستخدمي تويتر في عام 2021 كيف تم دفعه للانضمام إلى Campus، بالرغم من أنه عضو في هيئة التدريس وليس طالبًا.

واعتبارًا من منتصف عام 2021، أصبحت الميزة متاحة لـ 60 كلية وجامعة أميركية، بعد إضافة 30 كلية أخرى إلى الخدمة. وكانت توسعات Campus جارية حتى في وقت مبكر من شهر يناير من هذا العام. ويضم البرنامج التجريبي في الوقت الحالي 204 كلية.

وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن الفكرة الأصلية لـ Campus جاءت لأن الطلاب كانوا يستخدمون مجموعات فيسبوك في كليتهم.