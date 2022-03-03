الكشف عن معلومات سرية في دعوى طلاق كيم كاردشيان من كانييه ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصلت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، على الطلاق الرسمي من زوجها المغني كانييه ويست، وذلك عبر قرار من قاض ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وكانت كيم كارداشيان قد مثُلت أمام المحكمة بشكل افتراضي عبر الإنترنت، فيما حضر وكيلًا عن كانييه ويست محاميه، والذي لم يُبد أي اعتراض على إنهاء الزواج.

كانييه ويست الذي غير اسمه منذ فترة ليتحول إلى “بي”، كان قد عارض مرات عديدة قرار كارداشيان بالانفصال ودعاها أكثر من مرة في وقتِ سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الصلح، ولكنها عارضت دائمًا الموضوع.

وفي آخر ردة فعل لكيم كارداشيان قبل الطلاق الرسمي، رفعت بيان مستعجل إلى محكمة في لوس أنجلوس، جاء فيه: “أرغب بشدّة أن أتطلّق”، مضيفة: “طلبت من كانييه أن يبقي طلاقنا خاصاً لكنّه لم يفعل ذلك”.

وتابعت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا في بيانها: “أعتقد أنّ إنهاء المحكمة زواجنا من شأنه أن يساعد كانييه على تقبّل انتهاء علاقتنا الزوجية وعلى المضي قدماً، حتى نتمكن من تربية أطفالنا بسلام”.

ولدى كارادشيان أربعة أطفال من كانييه ويست فتاتان هما نورث ذات الـ8 سنوات، شيكاغو 4 سنوات، وصبيان أيضًا هما ساينت 6 سنوات وسالم الأخير يبلغ من العمر سنتين.

وتزوج الثنائي في العام 2014 بإيطاليا بعد أن تواعدا لمدة سنتين، وباتا أكثر الأزواج شهرة في العالم، ولكنهما واجها مؤخرًا عدة مشكلات في علاقتهما الزوجية، أبرزها ما صرحت به كارداشيان بتعرض زوجها لنوبات غريبة وقالت إنه يُعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وفي آخر ردة فعل لكيم كارداشيان قبل الطلاق الرسمي، رفعت بيان مستعجل إلى محكمة في لوس أنجلوس، جاء فيه: “أرغب بشدّة أن أتطلّق”، مضيفة: “طلبت من كانييه أن يبقي طلاقنا خاصاً لكنّه لم يفعل ذلك”.

وتابعت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا في بيانها: “أعتقد أنّ إنهاء المحكمة زواجنا من شأنه أن يساعد كانييه على تقبّل انتهاء علاقتنا الزوجية وعلى المضي قدماً، حتى نتمكن من تربية أطفالنا بسلام”.

ولدى كارادشيان أربعة أطفال من كانيي ويست فتاتان هما نورث ذات الـ8 سنوات، شيكاغو 4 سنوات، وصبيان أيضًا هما ساينت 6 سنوات وسالم الأخير يبلغ من العمر سنتين.

وتزوج الثنائي في العام 2014 بإيطاليا بعد أن تواعدا لمدة سنتين، وباتا أكثر الأزواج شهرة في العالم، ولكنهما واجها مؤخرًا عدة مشكلات في علاقتهما الزوجية، أبرزها ما صرحت به كارداشيان بتعرض زوجها لنوبات غريبة وقالت إنه يُعاني من اضطراب ثنائي القطب.