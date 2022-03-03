خالد عبد الرحمن في ثلاث سهرات فنية بـ”ليلة مخاوي الليل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان السعودي خالد عبد الرحمن مقطع فيديو له يُعلن فيه عن مشاركته في “ليلة مخاوي الليل” الذي مقرر إقامتها 10 مارس الجاري، على مسرح أبو بكر سالم.

وعلق خالد عبد الرحمن على المقطع الذي شاركه في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير.. بإذن الله موعدنا في يوم 10 من هذا الشهر يوم الخميس، في ليلة مخاوي الليل”.

وتوجه عبد الرحمن بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ قائلًا: “أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه بهذه الليلة الجميلة، والحقيقة أبهرني في فكرته اللي ما حد سبقه عليها، ان ثلاث حفلات في ليلة واحدة”. وأوضح: “مجموعة أعمال بالأوركسترا كامل، مجموعة أعمال بالتخت الشرق، ومجموعة أعمال مع الفرقة السامر.. يعني أستاذ”.

واختتم حديثه: “بإذن الله بتكون ليلة جميلة بحضوركم طبعاً، وأكرر شكري لأبو ناصر الله يطوّل عمره وسعيد ان شاء الله بهذا اللقاء الجميل.. تحياتي لكم”.