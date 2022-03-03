براد بيت قاتل محترف في المشاهد الأولى من Bullet Train

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “سوني بيكتشرز” المنتجة لفيلم النجم العالمي براد بيت الجديد Bullet Train، البرومو التشويقي الأوّل للعمل. وظهر براد في البرومو على متن قطار يتوسط مجموعة من القتلة إذ تدور قصة الفيلم في مشاهد حركة شيقة.

وكشفت “سوني بيكتشرز” أن الفيلم سيتم طرحه بشكل حصري في السينمات يوم 15 تموز/يوليو المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول البطل براد بيت الذي يجسد شخصية رجل قاتل محترف، يُفاجئ أنه بين عدد من القتلى المحترفين في قطار فخم، لم تكن مهمتهم الأساسية مواجهة براد، ولكنهم أوكلت إليهم نفس مهمته، بما جعلهم مضطرون للتعامل معه لتنفيذ المهمة بأنفسهم.

تكمن قمة الإثارة والتشويق في الفيلم، عندما يتواجه براد وباد باني على متن القطار، ويحاول الأخير طعن براد بالسكين رغم زعم الأول عدم معرفته به، ولكن يفشل باني في قتله.

فيما يشارك في بطولة الفيلم الذي كتبه زاك أوكويزك، وأخرجه ديفيد ليتش، أيضًا إلى جانب براد بيت وباد باني النجم جوي كينغ، وساندرا بولوك، ولكنها لم تظهر في الإعلان التشويقي الأول، إضافة إلى مشاركة آرون تايلور جونسون، بريان تيري هنري، أندرو كوجي، مايكل شانون وأندرو كوجي.

بعد مرور 24 ساعة فقط تمكن الإعلان الترويجي الأول للفيلم المقتبس من الرواية اليابانية Maria Beetle للكاتب كوتارو ايساكا، أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر قناة Sony Pictures Entertainment على اليوتيوب.