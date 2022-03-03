تامر حسني يتصدر مواقع التواصل بخبر سار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يعيش النجم المصري تامر حسني حالة من النشاط الفني، فبعد الحفلات التي أحياها مؤخرًا في مصر وعدد من البلدان العربية، ولاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، يواصل “نجم الجيل” تحضيراته الفنية للفترة المقبلة، وينشغل بتصوير فيلمه الجديد “بحبك” وذلك استعدادًا لعرضه في الصالات السينمائية في عيد الفطر المقبل.

وأعلن تامر حسني عن خبر سار لجمهوره، إذ كشف أنه يسجّل أغنية فيلم “بحبك”، ونشر صورة له من الاستوديو وعلّق عليها قائلًا: “نهاركم عسل يا ناس يا عسل، دلوقتي بسجل اغنية فيلم (بحبك) ومبسوط بيها اوي عشان فعلاً هتخصكوا جامد”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور تامر حسني، وشاركوه التعليقات التي عبّرت عن مدى حماسهم للفيلم والأغنية، ومحبّتهم الكبيرة له وتقديرهم للمجهود الذي يبذله لاسعادهم.

يذكر أن فيلم “بحبك” من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وإنتاج مشترك بين شركات “سينرچي” لصاحبها حمد بدوي، و”تي ايتش برودكشن” للمنتج حسام حسني، “و”سكاي ليميت” لصاحبها أحمد الدسوقي.