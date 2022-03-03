خاص| تطورات الحالة الصحية للفنان سامي مغاوري بعد خضوعه لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان سامي مغاوري، تطورات حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي أجراها.

وقال مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه أجرى اليوم الخميس، عملية جراحية وتركيب دعامات في رجله.

وتابع: "الحمد لله.. أنا كويس وبصحة جيدة، والعملية تمت بخير بفضل ربنا ودعوات الناس".

وأضاف، أنه يتواجد حاليا بالمستشفى، مؤكدًا أن الطبيب المعالج له أخبره بأنه من الممكن السماح له بالعودة لبيته غدا الجمعة بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وكان الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كشف عن تواجد والده بإحدى المستشفيات، لإجراء عملية جراحية، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "من فضلكم أدعوا لبابا، هو دلوقتي في العمليات.. فضلا وليس أمرا، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".

يذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري كان فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، نور قدري، سامي مغاوري، كريم مغاوري، ومن تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نور.