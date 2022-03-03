إيرادات ضعيفة لفيلم "معالي ماما" بعد أسبوعين من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد أسبوعين فقط من طرحه بدور العرض السينمائي، حقق فيلم "معالي ماما" إيرادات ضعيفة لم تتجاوز 300 ألف جنيه.

الفيلم حقق حتى الآن إيرادات قدرها 217 ألف 772 جنيه فقط.

ويتنافس الفيلم مع 7 أفلام أخرى هي: (الجريمة، 11:11، حامل اللقب، من أجل زيكو، الكاهن، قمر 14، تماسيح النيل).

فيلم "معالي ماما" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها

الفيلم بطولة النجوم: بشرى، محمود الليثي، نور إيهاب، سليم الترك، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، حسام داغر، محمد علي رزق، شريف باهر، طاهر أبو ليلة، إسماعيل شرف، دعاء رجب، ريهام الشنواني، ورغد جلال، الفيلم من إخراج أحمد نور والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف