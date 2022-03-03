محمد نجاتي ساخرًا من طلاق منة عرفة ومحمود المهدي.. لن تصدقوا ما قال ليثير هذه الضجة كلها في الوسط الفني!

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 09:57 مساءً - علّق الفنان محمد نجاتي، على طلاق محمود المهدي ومنة عرفة، خاصة أنه كان طرفًا في أزمة الانفصال الأولى بينهما بدعوى أن بعض المشاهد التي تجمعه بالفنانة الشابة في مسلسل “فيلا 101” كانت السبب في ذلك.

وأبدى محمد نجاتـي، دهشته من محاولات المهدي ومنة لتصدر التريند طوال الوقت ولو على حساب حياتهما الخاصة، قائلًا في أحدث تصريحات صحفية له: “أنا مبقتش عارف الحقيقة من محاولة صنع التريند”.

وقال نجاتي: “اللي حصل دا اتعمل فينا قبل كدا من أجل الوصول للتريند وكان الهدف منها التريند دون فعل أي شىء يستدعي انفصالهما وعودتهما سريعا”، وتابع: “ما يفعله الثنائي ما هى إلا محاولات للتواجد والشهرة السلبية المصطنعة واستفزاز بعض النجوم للصعود على أسمائهم لتحقيق شهرة واهية غير حقيقية والجمهور يفهم ذلك”.

ووجه نجاتي، رسالة لمنة عرفة، بعد الانفصال قائلا: “لو حقيقي فأنا أتمنى لها كل حاجة كويسة لأنها بنت كويسة وفنانة محترمة، ولها مستقبل كبير أما لو الانفصال كان غير حقيقي فستكون بمثابة حلقة جديدة من مسلسل البحث عن التريند”.

أما بخصوص هجوم محمود المهـدي على الفنانة إلهام شاهين، فقال نجاتي: “مش من حقه ينال من فنانة عظيمة ولها تاريخ فني تحدثت بشكل موضوعي ولم تذكر سيرتك وتصرفك غير لائق ويعتبر تنمر وإهانة لا تقبل”.

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي للمرة الثانية

هذا وقد أعلن محمود المهـدى زوج الممثلة منة عرفـة عقب تلك التصريحات المثيرة للجدل انفصالهما للمرة الثانية، وذلك عبر خاصية الاستورى عبر «إنستجرام»، وكتب محمود المهـدى قائلا: “تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى”،

ثم كتب استورى أخرى قال فيها: “ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله”.

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة منة عرفة عن قيامها بتأثيث منزل جديد هى وزوجها الفنان محمود المهدي، ونشرت صورة عبر حسابها على «فيسبوك»، تظهر فيها هى وزوجها داخل المنزل الجديد أثناء تجهيزه.

الإنفصال الأول في شهر نوفمبر الماضي

يعد هذا الإنفصال هو الثاني بينهما، وذلك بعد المرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي، حيث أعلن محمود المهدي، انفصاله عن منة عرفة وتأكيده أن كل شيء قسمة ونصيب، إذ كتب: «ربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها»، مشيرا إلى أن سبب الانفــ صال هو طبيعته كرجل شرقي لا يقبل على نفسه بعض الأمور في حياتها الفنية.

وبعد مرور 48 ساعة عاد الثنائي مرة أخرى، وقالت منة عرفة، إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، وخراب بيوت لا يقبله أحد.

وتصدر الثنائي والفنان محمد نجاتي، الترند، وذلك بعد اتهام «المهدي» له بأنه سبب طلاقهما إذ أنه يجـسد دور شقيق زوجته خلال أحداث مسلسل «فيلا 101» وفي أحد المشاهد تتعرض للإغماء ويضطر لحملها بين يديه ويتأكد من النبض بعد الإمساك بيديها.

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