شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يروى أحداث حلقات مسلسل "تحقيق" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان إياد نصار بصوته فقط كـ "راوي" ضمن أحداث مسلسل "تحقيق" الذى أنطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، أمس الأربعاء، وهو من أعمال watch it الأصلية ومكون من 12 حلقة، حيث يقرأ إياد نصار ما بداخل الكتاب الذى يحمل اسم "تحقيق" الذى اشتراه أحمد مالك وخالد أنور من إحدى المكتاب ويوجد به لغز يتم البحث عن حله.

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم في قائمة أبطاله أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى، زينب غريب، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، اسلام نجيب، رامى الطمبارى، أميرة أديب، بسمة نبيل، وظهور خاص الفنان تميم عبده، والفنان محمد الصاوى، وضيوف الشرف صفاء الطوخى، يوسف إسماعيل، وكمال أبو رية.

"تحقيق" مكون من 12 حلقة وهو من أعمال watch it الأصلية، وينتمى لنوعية أعمال الاثارة والغموض وتعتمد أحداثه على لغز يبحث أبطاله عن حل له، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وأقام القائمون على منصة watch it مؤتمراً صحفياً أول أمس، للإعلان عن تطويرات المنصة في شكلها الجديد، وقالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة المنصة، إن المحتوى المقدم على المنصة آمن جدا للعائلة ومناسب لكل الأسرة، وبالتالى تستطيع الأسرة ترك أولادها للمشاهدة بأمان.

وأضافت نشوى جاد أن المحتوى الأجنبى على المنصة آمن ومناسب للأسرة ولكل العائلة، ولا يوجد أى مشهد يقلق الأسرة خصوصا فى اختلاف المنصات بخلفياتها الثقافية، مشيرة إلى أن المنصة لها الحق فى تقديم محتوى مكتبة ماسبيرو الثرى والضخم إضافة إلى التوجه لكل الشرق الأوسط.