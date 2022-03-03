شكرا لقرائتكم خبر عن 8ملايين و275 ألف جنيه إيرادات حامل اللقب لـ هشام ماجد ودينا الشربينى فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربينى، إيرادات تخطت 8 ملايين جنيه في شباك تذاكر موسم إجازة نصف العام خلال 4 أسابيع عرض، إذ انطلق الفيلم في السينمات يوم 2 فبراير الماضى، ووصلت إيراداته إلى 8 ملايين و275 ألف جنيه

وجاءت تفاصيل إيرادات الفيلم كالتالى: 2 مليون و500 ألف جنيه في الأسبوع الأول، 2 مليون و560 ألف جنيه في الأسبوع الثانى، مليون و900 ألف جنيه في الأسبوع الثالث، مليون و300 ألف جنيه في الأسبوع الرابع الذى انتهى أمس، حيث ينتهى الأسبوع السينمائى يوم الأربعاء من كل أسبوع.

فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، و تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، وتدور الأحداث حول حياة (يحيى) لاعب كرة القدم وزوجته (مسك) التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بعد حدوث الأمر بشيء غير طبيعي، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.

ويجتمع المخرج هشام فتحى مع هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام للمرة الثانية، بعدما قدموا سوياً مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته أحمد مكى وشيكو وبيومى فؤاد ونسرين أمين وملك قورة وأوس أوس وويزو وانتصار وعدد آخر من الفنانين.