شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى يدخل العمليات ونجله يطلب من جمهوره الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان سامى مغاورى لأزمة صحية، حيث يجرى عملية داخل أحد المستشفيات حاليا، وكتب ابنه كريم مغاورى على "استورى" حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتى في العمليات فضلا وليس أمرا".

وكانت آخر أعمال الفنان الشاب كريم سامى مغاورى فيلم "معالي ماما"، من بطولة بشرى ومحمود الليثي ونور إيهاب، وهوعمل من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، والمسلسل يحمل اسم "الحرير المخملى"، تأليف شادي أسعد وحمدى التايه وأحمد أبو زيد توفيق، ومن بطولة مصطفى فهمى وداليا مصطفى وأحمد وفيق وأحمد سعيد عبد الغنى ودنيا عبد العزيز، وإخراج أحمد حسن.

كريم مغاورى هو نجل الفنان سامى مغاورى وسبق وشارك فى الدراما التليفزيونية بأعمال منها مسلسل "الجماعة 2" الذى عرض عام 2017، ومسلسل "ستات قادرة"، وغيرها من الأعمال الفنية.



