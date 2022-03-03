شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى ضيف شرف الحلقة الأولى من مسلسل "تحقيق" على watch it .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان كريم فهمى كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "تحقيق" الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، أمس الأربعاء، وهو من أعمال watch it الأصلية ويضم 12 حلقة، ويظهر كريم خلال الأحداث بدور شخص غامض يدعى "على العوضى"، يساعد أحمد مالك في كشف لغز الكتاب الذى يحمل اسم "تحقيق".

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم في قائمة أبطاله أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى، زينب غريب، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، اسلام نجيب، رامى الطمبارى، أميرة أديب، بسمة نبيل، وظهور خاص الفنان تميم عبده، والفنان محمد الصاوى، وضيوف الشرف صفاء الطوخى، يوسف إسماعيل، وكمال أبو رية.

تحقيق مكون من 12 حلقة وهو من أعمال watch it الأصلية، وينتمى لنوعية أعمال الاثارة والغموض وتعتمد أحداثه على لغز يبحث أبطاله عن حل له، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وأقام القائمون على منصة watch it مؤتمراً صحفياً أول أمس، للإعلان عن تطويرات المنصة في شكلها الجديد، وقالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة المنصة، إن المحتوى المقدم على المنصة آمن جدا للعائلة ومناسب لكل الأسرة، وبالتالى تستطيع الأسرة ترك أولادها للمشاهدة بأمان.

وأضافت نشوى جاد أن المحتوى الأجنبى على المنصة آمن ومناسب للأسرة ولكل العائلة، ولا يوجد أى مشهد يقلق الأسرة خصوصا فى اختلاف المنصات بخلفياتها الثقافية، مشيرة إلى أن المنصة لها الحق فى تقديم محتوى مكتبة ماسبيرو الثرى والضخم إضافة إلى التوجه لكل الشرق الأوسط.



الفنان كريم فهمي



كريم فهمى واحمد مالك



كريم فهمي



كريم فهمى ضيف مسلسل تحقيق