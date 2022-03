شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيحات الأوسكار.. بنرشحلك 5 أفلام حلوة لـ"الويك إند" من فئة أفضل مخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عملاً سينمائيًا كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكنك أن تبحث طويلاً حتى تجد عملا جيدًا تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ومن خلال هذا التقرير، نرشح لك 5 أفلام من الأعمال المرشح مخرجيها لجائزة أوسكار أفضل مخرج، والتى يمكنك الاستمتاع بمشاهداتها قبل معرفة فيلم المخرج الفائز بجائزة أفضل مخرج في حفل جوائز السينما الأضخم المقرر إقامته في 27 مارس الجاري .

كينيث براناه عن فيلم Belfast

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة صبي صغير يعيش رفقة عائلته من الطبقة العاملة، ذلك في خلال حقبة الستينات المضطربة في أيرلندا الشمالية من أغسطس 1969 إلى أوائل 1970.



Belfast

هو فيلم درامي ياباني شارك في تأليفه وإخراج ريوسوكي هاماجوتشي عام 2021 ، استنادًا إلى القصة القصيرة التي تحمل الاسم نفسه لهاروكي موراكامي من مجموعة قصصه القصيرة لعام 2014 "رجال بلا نساء"، تم اختياره للتنافس على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2021



192350-drive-my-car

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والكوميديا، تدور أحداث العمل في عام 1973 في قرية سان فيرناندو، حيث يخوض جاري فالنتين وآلانا كين العديد من الجولات معًا والصعاب في سبيل الحب الأول.



Licorice Pizza

جين كامبيون عن فيلم "The Power of the Dog"

يدور فيلم The Power of the Dog فيل بوربانك، خلال عام 1925، الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبان ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما، ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بنديكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسي بليمونز، كودي سميت ماكفي، توماسين ماكنزي، كيث كارادين، فرانسيس كونروي، جينيفيف ليمون، كين رادلي، شون كينان، فيلم The Power Of The Dog مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.



The Power of the Dog

تدور أحداث الفيلم حول الصراع العرقي بين البيض واللاتينين بقيادة عصابتي (جيت) و(شارك)، وذلك حينما يحاول كل منهما السيطرة على الحي الغربي من خلال القضاء على الآخر.