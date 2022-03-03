شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون جنيه إيرادات فيلم "الجريمة" لـ أحمد عز فى 8 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حصيلة إيرادات فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز إلى 30 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك بعد 8 أسابيع عرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 5 يناير الماضى واستطاع تصدر الإيرادات منذ طرحه وحتى الآن.

فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.

ويشهد الفيلم عودة أحمد عز ومنة شلبى للعمل سوياً بعد أكثر من 12 عاماً من تقديمهما فيلم "بدل فاقد" عام 2009، والذى شارك فى بطولته سوسن بدر، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، رشا مهدى، عايدة رياض، على حسنين، ياسر الزنكلونى، عفاف مصطفى، وائل سامى وتأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء.

ويصور أحمد عز حالياً مسلسل "الاختيار 3" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وعرض للنجم أحمد عز في السينمات مؤخراً فيلم "العارف" والذى حقق إيرادات تخطت 63 مليون جنيه، وشارك في بطولته أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.