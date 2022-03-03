شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تطرح أغنية "النفسية تعبانة" من ألبوم " تجار السعادة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشعبية امينة، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "النفسية تعبانة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى ضمن أغنيات ألبومها الجديد "تجار السعادة"، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.

وطرحت المطربة الشعبية أمينة مؤخرا أغنية "صحاب فاشوش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع اسلام شيتوس.

كما طرحت أمينة أحدث أغانيها التى تحمل اسم "باى باى"، وهى من كلمات وليد رياض، وألحان وليد سمارة وتوزيع رضوان التونسى، كما طرحت أغنية "مكانى مش هنا"، ضمن أغنيات ألبومها الجديد "تجار السعادة".

وحلت أمينة ضيفة على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON، فى حلقة الأربعاء الماضى بصحبة الفنان عمرو عبد الجليل.

وقالت أمينة خلال الحلقة إنها تعشق السهر طيلة عمرها منذ صغرها، وكشفت أنها من محافظة الإسكندرية من منطقة الورديان، اسمها الحقيقى وفاء الفخرانى، والشركة المنتجة اقترحت عليا اسم أمينة اسمًا فنيًا.

وتابعت أمينة رغم كونها إسكندرانية لكنها تخاف من البحر، موضحة: "كنت هغرق فى مرة، لكن بحب أقعد على البحر وأغنيله "يا بنت يا أم المريلة الكحلى"، وأضافت أمينة: "تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وجيت من الإسكندرية عشان أمثل بس، وأول مرة أشوف عمرو عبد الجليل فى مسرح محمد نجم".