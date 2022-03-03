شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها "كل سنة وأنت أجمل ست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان يوسف الشريف زوجته انجي علاء بعيد ميلادها الـ 40 عاما برسالة رومانسية شاركها على حسابة الشخصي على موقع "فيسبوك" يقول فيها "كل سنة وأنت أجمل وأطيب وأرق ست في الدنيا عقبال مليون سنة ودايماً مع بعض عيد ميلاد سعيد"

يوسف الشريف وإنجى علاء

وعلقت مصممة الأزياء إنجي علاء، على الصورة المنشورة على حساب زوجها بمناسبة عيد ميلادها بـ "وأنت طيب يا حبيبي ربنا يخليك لينا" وأضافت “شكرا جدا على التهاني ويارب دايما معانا طيبين وبخير"

وكشفت إنجي علاء في وقت سابق عن معاناتها مع الإصابة بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، ، قائلة: "الحمد لله سلبي كورونا بفضل الله وبفضل دعواتكم.. أنا تحاليلي كانت وحشة أوى.. تجلط في الدم والتهاب مأثر على جسمي كله والأعراض كانت صعبة في الأول.. رعشة وحرارة وآلام زي سكاكين في الضهر والحمد لله اتحسنت كتير.. شكرا أوي على سؤالكم ودعواتكم وخلوا بالكم على نفسكم وعلى اللي حواليكم وربنا يشف كل مريض ويحفظ الجميع".

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف و إنجى علاء مسلسل "كوفيد - 25" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.