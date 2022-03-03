شكرا لقرائتكم خبر عن "كيمو وأنتيمو" .. 18 عامُا على بداية نجومية مى عز الدين مع عامر منيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 3 مارس، 18 عامًا على عرض فيلم "كيمو وأنتيمو"، بالسينمات، من بطولة النجم الراحل عامر منيب، حيث طرح في السينمات 3 مارس 2004، وشارك فى بطولته كل من طارق عبد العزيز ومى عز الدين وإيناس النجار ووحيد سيف، من تأليف أحمد البيه، و إخراج حامد سعيد.

تدور أحداث الفيلم حول شابين من أحد الأحياء الشعبية بالإسكندرية، الأول كيمو المطرب، والثاني صديقه الملحن حمو، ولهما صديق ثالث يقنعهما بالذهاب إلى القاهرة حيث الأضواء والشهرة.

فيودعوا أسرهم ويقيموا في فندق بالقاهرة ويتعرضوا للسرقة، فيذهبوا إلى فندق آخر فيجدوه وكرا للأعمال المنافية للآداب، ثم يذهبوا إلى فندق ثالث، يندمجان مع صاحبة والد الطالبة الجامعية سامية، ويقع كيمو في حب سامية، ويستطيع أن يقدم أغنيته الأولى التي تنجح وتحقق شهرة.

ووقت عرض هذا الفيلم لاقى منيب العديد من الإنتقادات اللاذعة للفيلم، حيث أتهموه وقتها بأن الفيلم قصة مأخوذة من فيلم قدمه عبد الحليم حافظ وعبد السلام النابلسى، ووقتها لم يحقق الفيلم سوى إيرادات ضعيفة للغاية، وشهد الفيلم أولى بطولات مى عز الدين الحقيقية فى السينما، حيث كان العمل بمثابة إنطلاقها للنجومية.

أصدر عامر منيب أول ألبوماته بعنوان "لمحى" عام 1990 والذى كانت بمثابة انطلاقة قوية له فى عالم الغناء الأمر الذى أدى إلى اتجاه عروض شركات الإنتاج عليه، فخرج بعدها بمجموعة متميزة من الألبومات، أبرزها "يا قلبى" و"أول حب" و"علمتك" و"فاكر" و"أيام وليالى" و"كل ثانية معاك" وغيرها.

وأصدر الراحل طوال مسيرته 12 ألبومًا، بخلاف 4 أفلام سينمائية، أولها فى عام 2002 "سحر العيون" مع النجمتين نيللى كريم وحلا شيحة، ثم "كيمو وأنتيمو" شاركته فيه الفنانة مى عز الدين، وبعدهُ "كامل الأوصاف" للمرة الثانية مع حلا شيحة، وأخيرًا فيلم "الغواص" مع القدير حسن حسنى وداليا البحيرى.

أصيب فى سنواته الأخيرة بورم فى القولون، ما دفعه لاستئصاله فى تدخل جراحى بألمانيا وبعد رجوعه إلى مصر عاودته الآلام مجددًا، حتى توفى يوم 26 نوفمبرعام 2011 عن عمر ناهز الـ48 عاماً ودفن فى نفس قبر جدته مارى منيب بمدينة نصر