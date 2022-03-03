شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد تركى: سمير صبرى فى حالة جيدة وسجل حلقة من برنامجه "ذكرياتى" بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد تركى تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبرى، مؤكداً أنه بحالة جيدة ومعنوياته مرتفعة ولم يتوقف عن إبداعه الدائم رغم وجوده فى المستشفى لتلقى العلاج.

وقال مخرج برنامج ذكرياتى الذى يقدمه سمير صبرى على إذاعة الأغانى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الفنان الكبير لم يجر الجراحة المقرر إجراؤها حيث أنه ليس مؤهلاً حالياً لهذه الجراحة ، مشيراً إلى أنه تم تحديد 6 مواعيد سابقة ولكن حالة الفنان لم تكن مؤهلة لإجراؤها، حيث يرى الأطباء أنه ليس جاهزا ً لها .

وأكد تركى أن الفنان الكبير سمير صبرى فى حالة معنوية مرتفعة ولم يتوقف عن العمل بسبب المرض، بل أنه سجل منذ قليل ومن داخل المستشفى حلقة جديدة من برنامجه ذكرياتى ليتم إذاعتها يوم الثلاثاء القادم ، وكان ضيوفه فيها الدكتور زاهى حواس والدكتور أشرف زكى والفنانة نهال عنبر، والذين أجرى معهم اللقاءات عبر الهاتف.

وقال مخرج برنامج سمير صبرى:" الفنان الكبير مهما كانت حالته الصحية أو النفسية فإنه يسعد ويحيا بالعمل وبردود أفعال الجمهور، ويحرص دائما ً على متابعتها بدقة ويكون فى أحسن حالاته ولياقته الذهنية حين يحضر لعمل أو برنامج "

وأضاف تركى:" أتعجب من الأخبار المتداولة والمغلوطة التى تشير إلى أن الفنان الكبير سمير صبرى بحالة صحية متدهورة وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى وهى أخبار لا أساس لها من الصحة، كما أنه سجل الحلقة السابقة من البرنامج مع الفنانة ليلى علوى أثناء زيارتها له فى المستشفى وتلقى ردود أفعال ورسائل جميلة من كل نجوم الفن، وطوال الحلقة يوجه رسائله لزملاءه وجمهوره بأنه لا يحب النكد أو الحزن ويطمئنهم على صحته"