شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يشارك فى حلقة واحدة من مسلسل "العائدون" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد عز كضيف شرف خلال حلقة واحدة من مسلسل "العائدون" للنجم أمير كرارة المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليغيب بذلك محمد عز عن دراما رمضان 2022 مكتفياً بالظهور في "العائدون" خلال هذه الحلقة.

مسلسل "العائدون" تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

وشارك محمد عز في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.

وعرض لمحمد عز مؤخراً في السينمات فيلم "لعبة شيطان"، من بطولة باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.