لن تصدق كم تقاضى محمد صلاح للظهور مع إسعاد يونس.. رقم خيالي فاق كل التوقعات؟

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 08:56 مساءً - يحلّ محمد صلاح قائد منتخب مصـر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس على قناة دى إم سى، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه الليلة الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

صلاح عادةً لا يتحدث كثيرًا للإعلام، وهو ما يزيد من حجم التطلعات لهذا اللقاء، خصوصًا مع الطبيعة المختلفة لبرنامج صاحبة السعادة.

وكانت فضائية دي إم سي قد نوهت في الفترة الماضية عن اللقاء من خلال استعراض برومو شوق الملايين بخصوص الحلقة، إذ كشف عن جوانب عديدة سيشهدها محبي صلاح أثناء استضافته مع اسعاد يونس.

كم تقاضى صلاح ليظهر مع إسعاد يونس؟

سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة وأن نفس الجدل أثير حول الأجر الذي تقاضاه للظهور مع عمرو أديب، إلا أن مصادر مقربة من اللاعب نفت تمامًا ماتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تقاضيه 16 مليون جنيه للظهور في الحلقة، خاصة وأن شروط ظهور صلاح في وسائل الإعلام تحددها إدارة أعماله وفقًا لطبيعة القناة سواء عربية أو أجنبية، ومدة اللقاء، وتوقيت العرض، والحقوق الرقمية وأمور أخرى دقيقة جدًا.

حيث استعرضت الإعلامية إسعاد يونس “فول سوداني ولب وأرز باللبن، قائلة: محطوش مكسرات على الرز بلبن، أودي وشي فين بقى؟”.

وتابعت: “بقالك كتير مشوفتش لب،” ورد صلاح قائلا: “بقالي كام سنة مكالتش لب، مقتنعة إني هاكل الحاجات دي كلها؟”، وردت: “هتاكلها دا أنا شايلاها على قلبي من مصر“، وقاطعها قائلًا:” هاكل بطاطا”.

واتجهت مؤخرًا الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس لإنجلترا وذلك لتسجيل حلقة مع النجم العالمي محمد صلاح فقط وليس مع عائلته، تُذاع قريبًا على شاشة Dmc، مؤكدة إنها لن تعرض ليلة رأس السنة.

والجدير بالذكر، أن النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، قد انفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 – 2022، وذلك برصيد 8 أهداف، بعدما سجل ثانى أهداف فريقه في مرمى مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، أمس الأربعاء، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب “جيوزيبى مياتزا”، في ذهاب دور الـ 16 من التشامبيونزليج.

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