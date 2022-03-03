ريم البارودي لـ سوسن بدر: "بحس بالطمأنينة من عينيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالنجمة سوسن بدر، والنجمة سلوى خطاب.

وعلقت "ريم" على الصورة قائلة: "حبيبتنا وصديقتنا وأستاذتنا النجمة الكبيرة سوسن بدر، ألف مبروك التكريم من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، محظوظة إني كنت معاكي في نقل عام، كنت بحس بالحب والأمان والطمأنينة من عينيكي".

وكرمت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، في حفل افتتاح الدورة السادسة والتي انعقدت في الفترة من 23 حتى 28 فبراير، النجمة الكبيرة سوسن بدر.

من ناحية أخرى يعرض للفنانة سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3" الذي يشارك في بطولته: سيد رجب، صفاء الطوخي، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمود حجازي، كارولين عزمي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.