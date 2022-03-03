محمد عز: أشارك في دراما رمضان كضيف شرف فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان محمد عز، مشاركته في دراما رمضان 2022 بعمل واحد فقط يظهر خلال أحداثه كضيف شرف.

وكتب عز، عبر حسابه على "فيسبوك": "مسا مسا على الغاليين.. توضيح، كان نفسي أكون معاكم بمسلسل في رمضان، لكن أنا موجود فقط بحلقة كضيف شرف في مسلسل (العائدون) من إخراج أستاذ أحمد نادر جلال، وكل الأخبار اللي بتقول أنا في مسلسل كذا أو مسلسل كذا هى غير صحيحة.. أشكركم وإن شاء الله نتقابل في أعمال تليق بكم".

وكانت آخر مشاركات محمد عز الفنية، فيلم "لعبة شيطان" الذي عرض بالسينمات، وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشأت، وشارك في بطولته: باسم سمرة، مي القاضي، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، منة بدر تيسير، نانسي صلاح، منى ممدوح.

كما شارك أيضا في حكاية "وأنسى روحي وياك" ضمن حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهي الحكاية السادسة من المسلسل الذي يعرض على قناتي on وon drama في حكايات تهم الرجال على غرار الحكايات التي تناقش قضايا المرأة.