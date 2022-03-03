محمود حجازي يوجه رسالة لـ صفاء الطوخي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمود حجازي، على توجيه رسالة للفنانة صفاء الطوخي بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر حجازي، صورا تجمعهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد القمر.. الأستاذة الجميلة صفاء الطوخي.. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير ومنورة الدنيا".

يذكر أن محمود حجازي وصفاء الطوخي يتعاونان معا في الجزء الثالث من مسلسل"أبو العروسة" الذي تعرض حلقاته حاليا على قناة dmc.

الجزء الثالث من مسلسل"أبو العروسة" تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثاني سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح.