"أحلى حد يطل علينا".. الجمهور يغازل ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن أحدث ظهور لها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت "ياسمين" الصورة، التي ظهرت فيها وهي مرتدية نظارة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور الذي حرص على مغازلتها، كالتالي: "يا قلبي أنا"، "محبوبتي"، "أحلى حد يطل علينا"، "قمري طل أخيرا"، "ما شاء الله"، "وحش الكون"، "يا اخواتي على العسل"، "طب والله قمر".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، عايدة رياض، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد.