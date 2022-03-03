فن ومشاهير

"أحلى حد يطل علينا".. الجمهور يغازل ياسمين عبدالعزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن أحدث ظهور لها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت "ياسمين" الصورة، التي ظهرت فيها وهي مرتدية نظارة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور الذي حرص على مغازلتها، كالتالي: "يا قلبي أنا"، "محبوبتي"، "أحلى حد يطل علينا"، "قمري طل أخيرا"، "ما شاء الله"، "وحش الكون"، "يا اخواتي على العسل"، "طب والله قمر".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، عايدة رياض، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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