سامي مغاوري يجري عملية جراحية.. ونجله يطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن تواجد والده بإحدى المستشفيات، لإجراء عملية جراحية، طالبا من الجمهور الدعاء له.

وكتب كريم، عبر حسابه على "فيسبوك": "من فضلكم أدعوا لبابا، هو دلوقتي في العمليات.. فضلا وليس أمرا، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".

يذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري كان فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، نور قدري، سامي مغاوري، كريم مغاوري، ومن تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نور.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها، مثل عملها في منصب كبير والمزيد من التحديات التي تواجهها.