بكشف حقيقة الشخص اللي قال نكرة .. محمود المهدي يعلن تلقيه تهديدات ويعلق : ” فنانين كتير مش لاقيين شغل وجوز الفنانة سايبهم ورايح يشتغل برة “

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 06:59 مساءً - كشف الفنان ” محمود المهدي ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن تلقيه لتهديدات من جانب بعض الأشخاص بنقابة ما .

فكتب محمود المهدي في منشوره : ” جاتلي تهديدات من بعض الأشخاص في نقابة ما لأني بقول الحقيقة وبكشف حقيقة الشخص اللي قال إني نكرة – في إشارة للفنان أشرف زكي – وبدافع عن صورة الفن عشان أطفالنا ” .

وتابع : ” لو حصل أي حاجة إنتوا صوتي بعد ربنا .. فنانين كتير مش لاقيين شغل وخايفين يتكلموا بسبب المصالح .. وكبيرهم سايبهم ورايح يشتغل برة وهما قاعدين في البيت ” .

وأضاف المهدي : ” اليومين اللي جايين دول هقول كل اللي بيحصل في نقابة الفن دون خوف لحين تبديل نقيب الفنانين بشخص يستحق يضع الفن في مكانة تليق بمصر ” .