كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 06:59 مساءً - نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة جديدة، شاركتها مع جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام“.

وظهرت إبنة نور الشريف في الصورة وهي تقف أمام مسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها-، وكانت ترتدي عباءة سوداء وحجاب باللون الأسود، وعلّقت «مي» على صورتها بكلمة: “مدد” مع وضع قلوب خضراء.

ودائمًا ماتحرص الفنانة الشابة على زيارة المساجد والأضرحة وأداء مناسك العمرة، وظهرت مي في أكثر من صورة وهي ترتدي الحجاب إما مع شقيقتها سارة أو مع خالتها الفنانة المعتزلة نورا أو مع والدتها الفنانة بوسي.

ومن بين تعليقات الجمهور على الصورة: “والدك رحمة الله عليه من السيدة زينب ومحب لآل البيت لو ماروحتيش ماتبقيش بنت الفنان نور الشريف، ربنا يكرمك برضاه ويسعدك ونورتي حي السيدة زينب اللي منور بستنا رضي الله عنها وأرضاها، ان شاء الله دائما موصولة”، “انتي قمر يا بنت الغالي”، “ما شاء الله ربنا يحفظك”، “ربنا يسعد قلبك الطيب، قمر”.

مي نور الشريف تظهر في حفل زفاف دنيا عبدالعزيز

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة مي نور الشريف على تهنئة الفنانة دنيا عبدالعزيز، بعقد قرانها، وكتبت مى نور الشريف، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “حبيبتي ربنا يسعد أيامك ويفرح قلبك ويهديكوا لبعض ودئما تعرفوا تلاقوا الطريق لبعض

كانت هذه تفاصيل خبر مي نور الشريف بالعباءة والحجاب في المسجد وتظهر بنحافة لا تصدق.. لن تعرفوها – شاهدها الآن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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