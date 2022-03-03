مشاعل الشحي تكشف عن تعرضها للإجهاض وخسارة جنينها

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 06:59 مساءً - كشفت الفنانة والإعلامية ” مشاعل الشحي ” عبر حسابها على تطبيق سناب شات عن تعرضها للإجهاض وخسارة طفلها الأول بعد مرور حوالي أربعة أشهر على إعلان خبر حملها في شهر أكتوبر الماضي .
فنشرت مشاعل الشحي صورة لها وكتبت في تعليقها عليها : ” اليوم كان عندي موعد سونار .. واكتشفت إني أجهضت .. مشاعري ملخبطة، ما أعرف أحزن؟ أضايق؟ أكتئب؟ وبنفس الوقت حسيت بألم كل واحدة فقدت جنينها ” .
وتابعت مشاعل الشحي في منشور آخر متوجهة بالدعاء : ” ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين .. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ” .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الخبر معربين عن حزنهم لفقدان الفنانة مشاعل الشحي لجنينها الأول وتوجهوا بالدعاء لها بتجاوز هذه المحنة .
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