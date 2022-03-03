لن تستطيع التفريق بينهما.. صورة محمد عساف مع توأمه تُثير دهشة الجمهور؛ وهذا ما قاله! – (شاهدها الآن)

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 05:48 مساءً - نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف -في وقت سابق- صورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه بتمثاله الشمعي الموجود في متحف مدام توسو في دبي.

وعلّق عساف على الصور: “شكرا ً”، وتمثال عساف الشمعي هو الثاني لنجوم الشرق الأوسط بعد الفنانة بلقيس.

من جهته قال محمد عساف في تصريح لبرنامج ET بالعربي عن تمثاله الشمعي : ” لكل مجتهد نصيب ولولا تعبي وجهدي خلال السنوات الفائتة لما كان قد تم صنع تمثال شمعي لي وأنا سعيد بهذا الإنجاز”.

وأوضح برنامج ET بالعربـي أن التمثال كان يتم العمل عليه منذ العام 2017 وقال عساف إنه أعجب بالتمثال الشمعي وأنه يشبهه تمامًا وأوضح أن البدلة الرسمية التي تم إلباسها للتمثال هي من بدلاته التي ارتداها في إحدى الحفلات التي أقامها بعد برنامج المواهب ” أرب أيدول“.

ويعد متحف “مدام توسو” من أشهر متاحف الشمع في العالم، يعرض فيه تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في مجالات مختلفة، ويقع متحف”مدام توسو” في دبي بجوار “عين دبي” (Ain Dubai) وهى أكبر عجلة ترفيهية في العالم.

محمد عساف يرزق بمولود ويطلق عليه اسم «ريان»

هذا وقد رزق المطرب الفلسطيني محمد عسّاف، بمولود حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر“، قائلًا: “الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا”.

وأضاف المطرب محمد عسّاف: “الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين”.

وأحيا المطرب الفلسطيني محمد عسّاف، عدة حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية برأس السنة، وشاركه في إحدى الحفلات المطرب الأردنى عمر العبد اللات، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب.

وطرح مؤخرًا الفنان محمد عسّاف كليب أغنيته “فلسطين أنتِ الروح” من كلمات سامى عفانة، وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب فى لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدى، وهى ثمرة التعاون بين الفنان محمد عسّاف ووزارة الثقافة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، قق المطرب محمد عسّاف، حوالي 2 مليون مشاهدة بفيديو كليب أغنيته الجديدة “أنا العاشق” التي طرحها على موقع «يويتوب» منذ حوالي أسبوع، وهي من كلمات هالة علي وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

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