دنيا سمير غانم تثير الجدل بإلغاء متابعتها ل ” هشام جمال “

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 05:48 مساءً - فوجئ متابعو الفنانة ” دنيا سمير غانم ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بقيامها بإلغاء متابعتها للفنان والمنتج ” هشام جمال ” .
وفي الوقت نفسه قام الفنان ” عمرو وهبة ” بإلغاء متابعته أيضا لهشام جمال على إنستجرام وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساءلات بين الجمهور عن سبب قيامهما بذلك .
حيث أشار البعض إلى وجود خلافات بين أبطال مسلسل ” عالم موازي ” مع هشام جمال منتج العمل والتي قد تؤدي إلى عدم لحاق المسلسل بالسباق الرمضاني القادم للعام الثاني على التوالي خاصة وأن المسلسل لم يكتمل تصويره بعد .
وكانت قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا عن أن سبب الخلاف بين الفنانة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال يرجع إلى قيام الأخير بتأجيل عرض مسلسل عالم موازي في رمضان على أن يتم عرض مسلسل ” في بيتنا روبوت ” في جزئه الثاني .
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