فيلم Black Light.. قتال في “الضوء الأسود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود بطل الأكشن وأفلام الحركة والغموض الممثل الإيرلندي الشهير ليام نيسون هذا العام من خلال الفيلم الجديد “الضوء الأسود” -Black light، الذي يعرض حالياً في صالات السينما المحلية، ويشاركه بطولته كل من أيدان كوين وتايلور جون سميث وإيمي ريفر لامبمان، ويتعاون فيه للمرة الثانية مع المخرج مارك ويليامز بعد فيلمهما honest thief، ليقدما جرعة زائدة من الأكشن ومشاهد القتال في “الضوء الأسود”.

وشارك مارك ويليامز في تأليف الفيلم مع نيك ماي، ونُفذ بميزانية 43 مليون دولار، محققاً 10 ملايين دولار في أول أسبوع من عرضه في صالات العرض المختلفة حول العالم، وتدور قصته حول العميل “ترافيس بلوك” الذي جسده ليام نيسون، وهو من قدامى المحاربين في حرب فيتنام، ويعمل مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “جابرييل روبنسون” كمساعد، الذي لعب دوره أيدان كوين.

يريد “ترافيس” التقاعد وقضاء المزيد من الوقت مع ابنته وحفيدته، لكن “روبنسون” يرفض ذلك، ومع مرور الوقت يعلم “ترافيس” بعمليات مشبوهة يقوم لها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويكتشف معلومات عن عملية تسمى “مشروع الوحدة”، وهي مؤامرة تستهدف قتل بعض المواطنين لحساب الحفاظ على حملات انتخابية معينة وكتم أي أصوات مضادة، ليجد “ترافيس” نفسه في مواجهة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي ساعد في حمايته سابقاً.

ومع مرور الأحداث، يحاول جابرييل روبنسون تحذير “ترافيس” بالابتعاد عن طريقه، إلا أنه يصر على كشف هذه المؤامرة الكبرى، ما يعرض أسرته (زوجته وابنته) للاختطاف، فيتعاون مع الصحفية “ميرا جونز” التي لعبت دورها إيمي ريفر لامبمان، ليعرف معلومات أكثر عن المؤامرة ويواجه رئيس مكتب التحقيقات، لإنقاذ عائلته وحماية المواطنين من الخطر.

ليام نيسون الذي اشتهر بسلسلة أفلامه Taken – “اختطاف”، استطاع خلال 4 عقود من الإبداع والتميز، أن يحافظ على وتيرته المتميزة في تقديم نوعية أفلام الحركة والأكشن والمطاردات، ورغم كبر سنه إلا أنه أدى وباحترافية عالية مشاهد المطاردات والقتال في فيلمه الجديد “الضوء الأسود”.