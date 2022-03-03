سلمى حايك حُبست في المرحاض.. ما علاقة الممثلة فران دريشر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت النجمة المكسيكية الأميركية من أصل لبناني سلمى حايك، لموقف محرج خلال حفل توزيع جوائز SAG Awards لعام 2022؛ إذ حُبست في المرحاض لمدة نصف ساعة برفقة زميلتها الممثلة الأميركية فران دريشر.

وفي التفاصيل، فقد نشرت نجمة “Desperado”، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، أوضحت فيه ما حصل معها، حيث تظهر فيه وقد علق قفازها بقطع كريستال معلقة بفستان فران، الأمر الذي اضطر كلاهما إلى المكوث في المرحاض حتى يتم تخليص القفاز من الفستان.

وعلقت نجمة هوليوود على المقطع الذي نشرته بالقول: “علق قفازي بفستان فران الرائع، لذلك تأخرت قبل تقديم الجائزة إلى مايكل كيتون دوغلاس الذي كان عالقاً هو الآخر”.

ووقفت النجمتان دون حراك، حتى جاءت فتاةٌ وساعدتهما في فك قفاز سلمى حايك من التطريزات الكريستالية في فستان فران دريشر، التي استغرقت نصف ساعة حتى أتمت مهمتها وتكللت بالنجاح.

وحدثت هذه الحادثة قبل دقائق فقط من صعود سلمى حايك على المسرح لتقديم جائزة أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود، إلى مايكل كيتون دوغلاس.

ومازحت النجمة العالمية الممثل مايكل كيتون الذي كاد أن يفقد لحظة حصوله على جائزة نقابة ممثلي الشاشة SAG عن دوره في مسلسل “Dopesick”، لأنه كان أيضاً عالقًا في الحمام.

يُذكر أن إطلالة سلمى حايك، لفتت الانتباه، حيث ارتدت فستانا كلاسيكيا برقبة عالية ملتفة وقفازات وردية نصف شفافة منقطة، ارتدت فوقها خاتم خطبتها الثمين، الذي يُقدر سعره بـ 200 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 276 ألف دولارا أميركيا.