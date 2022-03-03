دنيا سمير غانم تلغي متابعة منتج مسلسلها.. هل تغيب عن دراما رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ألغت متابعة الفنان هشام جمال، منتج مسلسلها الجديد “عالم موازي” الذي خرج من السباق الدرامي في رمضان الماضي.

وتساءل عدد كبير من المتابعين إن كان ذلك سيؤدي إلى غياب دنيا عن السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي، مع انتشار أخبار عن وجود أزمة بين أبطال العمل والمنتج، خاصةً أن بطل المسلسل عمرو وهبة قام أيضًا بإلغاء متابعة هشام جمال.

وكان من المقرر أن تعود دنيا سمير غانم قريباً لاستكمال تصوير مسلسل “عالم موازي”، الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي، وذلك بسبب ضيق الوقت حيث أُصيبت دنيا ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بكورونا؛ وهو ما أدى إلى وفاة دلال متأثرةً بإصابتها بالفيروس.