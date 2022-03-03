دوا ليبا تمثل أمام القضاء بتهمة السرقة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: باتت المغنية البريطانية الشهيرة دوا ليبا مجبرة على المثول أمام القضاء بتهمة السرقة الفنية في أغنيتها الشهيرة Levitating، وهي واحدة من الأغاني الشهيرة التي أصدرتها ضمن البوم Future Nostalgia في العام 2020.

ورغم مرور أكثر من عامين على طرح الأغنية التي تجاوزت مشاهداتها عبر موقع يوتيوب الأربعمائة وسبعون مليون مشاهدة فإن تهمة سرقة اللحن سجلت حديثاً بحق المغنية العالمية.

واتهم فريق الريجي الأميركي Artikal Sound System المغنية البريطانية بسرقة لحن أغنيتهم Live Your Life التي صدرت قبل ثلاث سنوات من طرح ليبا لعملها وتحديداً في العام 2017 ولم تحقق نجاحاً كبيراً وهو الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد بأن سبب هذه الدعوى يأتي للفت النظر إلى عملهم، خاصة أن الأغنية أعيد تحميلها على موقع يوتيوب قبل أيام قليلة من تسجيل الدعوى بشكل رسمي ولم تحصد أكثر من 67 ألف مشاهدة لغاية الآن، أو أنهم يهدفون لربح بعض المال في حال تم اثبات السرقة لصالحهم.

وبعد تطرق عدد من المواقع العالمية لنبأ الشكوى المقدمة ورغم اختلاف كلمات العمل إلا ان العديد من خبراء الموسيقى أكدوا وجود شبه في الإيقاع بين العملين وهو الأمر الذي دفع عددا من المهتمين لإجراء مقارنات بين العملين من خلال نشر عدد من الفيديوهات توضح أوجه الشبه.

وأقام فريق الريغي الأميركي Artikal Sound System دعوى قضائية ضد المغنية البريطانية دوا ليبا، تتهمها بانتهاك حقوق الملكية في أغنيتها الشهيرة Levitating.

وتتهم الدعوى المغنية بسرقة لحن أغنية Live Your Life التي صدرت عام 2017، ويطالب الفريق بالحصول على جميع أرباح Levitating، التي صدرت عام 2020، بالإضافة إلى تعويضات من ليبا.

ودوا ليبا مغنية بريطانية تنحدر أصولها من كوسوفو وطالما أثارت الجدل سواء بتصريحاتها وتغريداتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بإطلالاتها واختيارها للألوان التي ترتديها، وسبق وأن اتهمت بالحض على الكراهية قبل عدة سنوات وذلك بعد نشرها لصور ألبانيا الكبرى مشيرة إلى أنها للسكان الأصليين فقط.

كما أثارت الكثير من الجدل في آخر اطلالاتها خلال حفلها في ميامي قبل أسبوعين، خاصة بعد اختيارها اللون الفسفوري لتظهر به على المسرح.