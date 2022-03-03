يوسف الشريف يغني لزوجته في عيدها.. “أجمل وأرق ست في الدنيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان المصري يوسف الشريف بعيد ميلاد زوجته الكاتبة إنجي علاء على طريقته الخاصة.

ونشر يوسف الشريف عدداً من الصور التي جمعته بزوجته من احتفالية عيد الميلاد عبر صفحته الرسمية على موقع انستغرام، وظهر في الصور بلقطات رومانسية ويتوسطهما قالب الحلوى الذي طبعت عليه صورة لها.

وعلّق يوسف الشريف على الصور قائلًا: “كل سنة وانت أجمل وأطيب وأرق ست في الدنيا، عقبال 1000000 سنة دايماً مع بعض”.

من جهتها نشرت إنجي عدداً من المقاطع المصورة التي تبين كمية الحب الكبيرة التي تجمعها بزوجها وقد ظهرت في احداها وهي تطفئ الشموع على انغام صوت الشريف الذي غنى لها Happy Birthday.

كما أعادت انجي نشر العديد من التهاني التي قدمت لها من بعض الفنانات مثل درة وجمانة مراد ومي كساب وغيرهن الكثير.