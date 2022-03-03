بعد حصول كيم كارداشيان رسميًا على الطلاق.. كانييه ويست يدفن حبيبها حياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زال خلاف نجم الراب الأميركي كانييه ويست مع النجم الكوميدي بيت ديفيدسون حبيب طليقته نجمة الواقع الأميركية كيم كارداشيان، مستمراً ويشهد فصولاً متصاعدة في حدتها.

وبالتزامن مع إعلان قاضٍ حصول كيم كارداشيان رسميًا على الطلاق بعد معركة مريرة منذ أشهر، نشر المغني الأميركي (44 عاماً)، فيديو كليب لأغنيته Eazy، هاجم فيه بكل صراحة ديفيدسون، صاحب الـ 28 عاماً.

وظهر ديفيدسون في الكليب في مجسماتٍ صلصالية، بدأت بقيام كانييه بخطف شخصية ديفيدسون، من خلال إلقاء كيس فوق رأسه ومن ثم ربطه وإلقائه في مركبة يقودها كانييه.

وبعد ذلك، عرض الفيديو كليب شخصية “بيت” وهي مقيدة بالحبال ويتم جرها عبر الرمال، لنراه أخيراً وقد دُفن جسده حياً، فيما ترك رأسه فوق التراب، في تهديدٍ صريحٍ للنجم الكوميدي حسب رأي الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وليس ذلك فقط، بل ظهر كانييه في الفيديو كليب، وهو يقوم بإسقاط بذورٍ الورد على رأس شخصية ديفيدسون، لتتفتح هذه الزهور، ويقوم بعدها الأول بقطع الزهور ووضعها في شاحنة صغيرة تشبه السيارة نفسها التي أوقفها كانييه وبداخلها الكثير من الورود خارج منزل كيم في يوم عيد الحب.