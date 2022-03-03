سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها ال 72

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 02:57 مساءً - شاركت الإعلامية ” سهير رمزي ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري صورا من احتفال الفنانة ” سهير رمزي ” بعيد ميلادها ال 72 الذي يوافق اليوم الثالث من مارس .
فظهرت بوسي شلبي في إحدى الصور برفقة سهير رمزي أمام تورتة عيد ميلادها التي تحمل صورة لها وأرفقت الصورة بأغنية انزل يا جميل عالساحة للفنان ” وليد توفيق ” .
وفي صورة أخرى تضمنت المشاركين بالاحتفال إلى جانب بوسي شلبي والفنانة سهير رمزي وهم زوج الأخيرة والفنانة ” هدى رمزي ” .
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