سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها ال 72

كتب امير فتحي في الخميس 3 مارس 2022 02:57 مساءً - شاركت الإعلامية ” سهير رمزي ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري صورا من احتفال الفنانة ” سهير رمزي ” بعيد ميلادها ال 72 الذي يوافق اليوم الثالث من مارس .

فظهرت بوسي شلبي في إحدى الصور برفقة سهير رمزي أمام تورتة عيد ميلادها التي تحمل صورة لها وأرفقت الصورة بأغنية انزل يا جميل عالساحة للفنان ” وليد توفيق ” .

وفي صورة أخرى تضمنت المشاركين بالاحتفال إلى جانب بوسي شلبي والفنانة سهير رمزي وهم زوج الأخيرة والفنانة ” هدى رمزي ” .