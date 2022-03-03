فن ومشاهير

الأقصر للسينما الأفريقية يطلق مسابقة "إعادة اكتشاف مصر" ويعلن الفائزين

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القاهرة - سامية سيد - دشن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل انطلاق دورته الحادية عشرة مسابقة" إعادة اكتشاف مصر" والتى تهدف إلى إعادة اكتشاف كل الأماكن الأثرية غير المعروفة في مصر من خلال  صورة أو فيديو لا تزيد مدته عن 90 ثانية لأفضل الأماكن، وفازت بالمسابقة أكترمشاركات حصلت على تفاعل حقيقي عبرالسوشيال ميديا .

وفاز بتلك المسابقة : محمد مجدي ابراهيم السيد من الإسكندرية ، وبشير شوشة من القاهرة، و عبدالله منصور محمد من الأقصر ، الذين اختاروا أفضل الأماكن ، وقاموا بنشرها وحققت تفاعلات وصلت لملايين المشاهدات والإعجابات عبر صفحاتهم بمواقع التواصل ، ليحصلوا علي رحلة شاملة حضور كل فعاليات المهرجان .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ينطلق يوم غدا 4 مارس بقاعة المؤتمرات بالأقصر و يرأسه شرفيا الفنان الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ، والسياحة والاثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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