شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج والمؤلف المسرحى الإسبانى ماركو ماجوا يعود إلى القاهرة بعمل مسرحى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المخرج والمؤلف المسرحي الإسباني ماركو ماجوا إلى القاهرة مرة أخرى، حيث يقدم ورشة أداء مسرحي تختتم يوم الخامس من مارس الجاري بالعرض المسرحي الأول لعمله الجديد "لكي لا أموت" أو "عشان ما اموتش" في ساحة روابط للفنون.

وكان ماركو ماجوا قد حقق نجاحا كبيراُ في شهر ديسمبر من عام 2020، عندما تم عرض مشروعه المسرحي" موت زيوس" في القاهرة والإسكندرية، والذي يدور حول موضوع الاغتصاب كسلاح يتم استخدامه في الحروب، هذا العام يقوم المسرحي الإسباني بتنظيم ورشة عمل لمدة خمسة أيام مع ممثلات وممثلين مصريين شباب ستتوج بعرض عمله المسرحي الأحدث "عشان ما اموتش".

"عشان ما أموتش" هو عمل مسرحي يدور حول التجربة الشخصية للفنان الإسباني، حيث يمثل تخليداً لشعور الألم الذي يخلفه فقدان شخص عزيز على قلب الأنسان، وهي والدته، التي توفيت بينما كان المسرحي الإسباني متواجداً في مصر. يعرض لنا ماركو كيف نستطيع أن نمضي وحدنا في طريق إعادة بناء حياتنا بدون هذا الشخص، وهي خبرة يتوجب علينا جميعاً مواجهتها لكي نستطيع التغلب على هذا الألم وأن نتعلم كيفية الاعتماد على الأشخاص الذين يحبوننا ويحيطون بنا للخروج من الأزمة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يقام تحت رعاية السفارة الإسبانية بالقاهرة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية و الفرقة المسرحية Teatro4m.

العرض المسرحي سيكون حضوريا في ساحة روابط للفنون بالقاهرة يوم الخامس من مارس الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.