شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صور الحلقة الأولى من مسلسل " تحقيق " على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it ، مسلسل "تحقيق" حيث انطلق عرض العمل أمس الأربعاء، وهو من أعمال watch it الأصلية ومكون من 12 حلقة.

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، زينب غريب، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول رواية تحقيق، تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، على القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس.

يبدأ بطلنا الرئيسي "هشام خيري" في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت. يبدأ هشام تحقيقه ويزور الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق تضعه في تحدي مع كاتب الرواية.

وأقام القائمون على منصة watch it مؤتمراً صحفياً أول أمس الثلاثاء، للإعلان عن تطويرات المنصة في شكلها الجديد، وقالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة المنصة، إن المحتوى المقدم على المنصة آمن جدا للعائلة ومناسب لكل الأسرة، وبالتالى تستطيع الأسرة ترك أولادها للمشاهدة بأمان.

وأضافت نشوى جاد أن المحتوى الأجنبى على المنصة آمن ومناسب للأسرة ولكل العائلة، ولا يوجد أى مشهد يقلق الأسرة خصوصا فى اختلاف المنصات بخلفياتها الثقافية، مشيرة إلى أن المنصة لها الحق فى تقديم محتوى مكتبة ماسبيرو الثرى والضخم إضافة إلى التوجه لكل الشرق الأوسط.

مسلسل تحقيق



مسلسل تحقيق



مسلسل تحقيق



مسلسل تحقيق



مسلسل تحقيق