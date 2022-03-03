"الأقصر للسينما الأفريقية" يعلن الفائزين في مسابقة "إعادة اكتشاف مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كبتت- منى الموجي:

دشن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل انطلاق دورته الحادية عشرة مسابقة "إعادة اكتشاف مصر"؛ هدفها إعادة اكتشاف كل الأماكن الأثرية الغير معروفة في مصر من خلال صورة أو فيديو لا تزيد مدته عن ٩٠ ثانية لأفضل لأماكن، ويفوز بالمسابقة أكثر المشاركات التي تحصل على تفاعل حقيقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاز في المسابقة: محمد مجدي إبراهيم السيد من الإسكندرية، وبشير شوشة من القاهرة، وعبدالله منصور محمد من الأقصر، يحصلوا على رحلة شاملة لحضور كل فعاليات المهرجان.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ينطلق يوم 4 مارس بقاعة المؤتمرات بالأقصر ويرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، و السياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم .