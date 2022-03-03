لطيفة: احتجت 40 حقنة لأعيش.. وفي البيت يطلقون عليّ سيادة اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فتحت الفنانة لطيفة قلبها في حوارها مع أنس بوخش، ببرنامج "abtalks"، الذي يطرح حلقاته على موقع يوتيوب، وتحدثت عن طفولتها وذكرياتها مع والدتها في بلدها تونس، وعن الصفة التي تجمعهما.

وقالت لطيفة "وأنا صغيرة كنت ضعيفة وأمرض كثيرا دائما تعبانة، كانت تهتم بي وتوديني للدكاترة، وتحفزني عشان أغني وأدخل الكونسرفتوار، هي السند الروحي".

وأضافت "مرة مرضت بعد وفاة والدي، وعشان أعيش أخذت أربعين حقنة، هي اللي وقفت معي وأنا صغيرة، كانت دائما ولحد الآن إذا في رقابة في حياتي هي أمي وتسمع الأغنية قبل ما طرحها".

وأشارت إلى أن في سنوات طفولتها كانت تحاول أن تساعدها في المطبخ، لكنها كانت تمنعها، لتعلق لطيفة "أنا فاشلة جدا في الطبيخ"، متابعة "كانت تقولي لأ انتي ابعدي وغني وأقعد أغني ولو غلطت تصلح لي".

وأشارت إلى أنها وشقيقاتها صورة من والدتها، إذ تتمتعن بالصرامة "في البيت يسموني سيادة اللواء".

وطرحت لطيفة، مؤخرا قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.‏