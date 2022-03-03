مسلسلات رمضان 2022.. عائشة بن أحمد تقابل هاني سلامة في "ملف سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تطل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على الجمهور من خلال مسلسلات رمضان 2022 ، بمسلسل "ملف سري"، والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

ملف سري بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، أحمد سعيد عبدالغني، إنتاج شركة مجموعة فنون مصر، تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي.

وتنتظر عائشة بن أحمد إطلاق مسلسلها "لون البحر" والذي يجمعها بالنجم خالد النبوي على منصة شاهد vip عقب انتهاء الموسم الرمضاني، ذلك بجانب مسلسل "وعد الشيطان" مع النجم عمرو يوسف والمقرر إطلاقه قريبًا.

كما حققت عائشة بن أحمد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي بمسلسل "لعبة نيوتن"، وقدمت شخصية أمينة التي تبحث عن حريتها، لترى الحياة من منظور مختلف بعد فوات الآوان، وحقق المسلسل نجاحًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضه، وتصدر التريند أكثر من مرة.