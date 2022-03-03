إيرادات الأربعاء.. "الجريمة" الأول و"الكاهن" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 7 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "11:11"، و"حامل اللقب"، وحققت الأفلام السبعة مجتمعة أمس الأربعاء 2 مارس إيرادا بلغ 311 ألفًا و216 جنيها، موزعة على النحو التالي:

الجريمة

احتل فيلم "الجريمة" صدارة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 103 آلاف و64 جنيها

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

حامل اللقب

وجاء فيلم "حامل اللقب" في المركز الثاني بعد تحقيقه 89 ألفًأ و915 جنيها.

حامل اللقب فيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وأحمد فتحي، وعماد رشاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام فتحي.

من أجل زيكو

وحصل على المركز الثالث فيلم "من أجل زيكو" محققًا 83 ألفًا و442 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

تماسيح النيل

وذهب المركز الرابع لفيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 17 ألفًا و930 جنيها.

تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

11:11

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "11:11"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 8 آلاف و393 جنيها.

"11:11" تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، معتز هشام، هند عبدالحليم، إنجي المقدم.

قمر 14

في المركز السادس يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 5 آلاف و852 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

على المركز السابع فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 2620 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.